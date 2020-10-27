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منتخب الشباب يستأنف تدريباته اليوم في غياب ٤ لاعبين

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 يستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة تدريباته، عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة عقب الراحة السلبية التي حصل عليها بعد مباراة أسوان الودية التي انتهت بالفوز برباعية نظيفة.
 من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم حازم هاني مدافع المنصورة

بعد انتهاء جلسات علاجه في الظهر مع دكتور صلاح عاشور ويعود أيضًا زياد فرج لاعب وسط النادي المصري بتدريبات تأهيلية خاصة بالملعب مع دكتور حازم عامر لحين جاهزيته للانضمام إلى الفريق.
 من جهة أخرى يغيب اليوم الرباعي العربي بدر، لاعب الأهلي، وعبدالغني محمد، لاعب الاتحاد، وأحمد شريف وعبدالرحمن رشدان، لاعبا دجلة، عن معسكر الفريق نظرًا لاستدعائهم من أنديتهم للمشاركة في الأسبوع الأخير من مباريات الدوري الممتاز.
 يذكر أن المنتخب يستعد للسفر إلى بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا في التاسع من نوفمبر المقبل.
 
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