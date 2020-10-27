بايرن ميونخ يحل ضيفًا ثقيلًا على لوكوموتيف موسكو بدورى الأبطال

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على نظيره لوكوموتيف موسكو، مساء اليوم الثلاثاء، في المبارة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
من المقرر أن يبدأ لقاء بايرن ميونيخ أمام لوكوموتيف موسكو، اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليلبتوقيت أبوظبى.
يحتل بايرن ميونخ المتوج وصافة ترتيب الدورى الألمانى حتى الآن برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 5 لقاءات، بينما لوكوموتيف موسكو المركز الرابع في ترتيب الدورى الروسي برصيد 21 نقطة من 12 لقاء خاضهم بالبطولة.
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