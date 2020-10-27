باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من التراخي أمام الرجاء

حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين، أكد فيها ضرورة احترام المنافس، وأن الزمالك لم يصعد إلى المباراة النهائية حتى

الآن، مؤكداً ضرورة تكرار الفوز فى مواجهة الأول من نوفمبر لضمان الوجود فى النهائى.

وفى السياق نفسه حذر مدحت عبدالهادى، المدرب المساعد، ثلاثى الدفاع

محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى من خطورة مهاجمى الرجاء، وشدد على ضرورة فرض الرقابة اللصيقة عليهم من أجل الحفاظ على الشباك البيضاء نظيفة من دون تلقى أى أهداف.يبدأ الأبيض عصر اليوم الثلاثاء استعداده لموقعة الرجاء بعد حسمه لوصافة الدوري.