الامارات | مدرب فريق إنجليزي غاضب بشدة بسبب رحيل لاعب مصري دون علمه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فريق إنجليزي غاضب بشدة بسبب رحيل لاعب مصري دون علمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية اليوم أن مدرب فريق ويست بروميتش ألبيون الانجليزي، الكرواتي بيليتش، غاضب بشدة بسبب قيام إدارة النادي بإعارة أهم لاعبي خط الدفاع في الفريق، النجم المصري أحمد حجازي دون علمه. يذكر أن حجازي أنهى اتفاقه رسميا مع الاتحاد السعودي، بعد موافقة رسمية من إدارة النادي، حيث سيلعب لفريق جدة الموسم الحالي، مع خيار الشراء.

وقال بيليتيش في تصريح صحافي إنه كان يراهن على حجازي لتأمين دفاع الفريق، والذي يخوض موسما صعبا، مبديا انزعاجه من التخلص من أهم لاعبي الفريق، وعدم توفير البديل المناسب. وقال إنه لا يستطيع الوفاء بتنفيذ وعوده إلى جمهور النادي، وعلى رأسها البقاء في الدوري الممتاز، في ظل عدم حصوله على اللاعبين الذين يريدهم في الانتقالات الصيفية الاخيرة، وفوق هذا رحيل لاعب بارز من ناديه.

وقالت الصحيفة إن أنصار النادي أبدوا غضبهم كذلك من الإدارة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد علمهم بالانتقال الرسمي لحجازي ومغادرته الفريق، في وقت لم يستقدم فيه النادي مجموعة من الأسماء التي تم تدوالها منذ أشهر.

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