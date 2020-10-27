الأهلي يستعيد التونسي على معلول في مران غداً

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جدة - عمرو شويل يستعيد الاهلي نجمه الدولي التونسي على معلول في مران غداً ، الأربعاء، حيث تقرر مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد الغياب عدة ايام عن التدريبات الجماعية للأصابة في العضلة الخلفية والتى حرمته كذلك من لقاء العودة أمام الوداد المغربي الجمعة الماضية بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.
ويشارك معلول في مران الغد وأن كان الجهاز الطبي سيُخضع اللاعب لفحص طبي قبل المران للتأكد من سلامته التامة وجاهزيته للمشاركة في المران الجماعي حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب الذي يُعد أحد أهم لاعبي الاهلي.
ورغم عودة معلول إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني إستقر على عدم مشاركته في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً حيث يرغب الجهاز في عدم إجهاد معلول بهدف تجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بإستاد برج العرب.
وصعد الاهلي لنهائي أفريقيا بالفوز على الوداد المغربي (5_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وينتظر الأحمر الفائز من الرجاء المغربي والزمالك يوم الأحد المقبل ليكون الطرف الثاني في نهائي أفريقيا.
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