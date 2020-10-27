شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن استضافة نهائى دورى أبطال إفريقيا ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن ملعب برج العرب في الإسكندرية سوف يستضيف بشكل رسمي نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل على أن تقام المباراة بدون حضور جماهيرى فى ظل الاجراءت المتبعة للحد من فيروس كوورنا المستجد، وتابع مسئولو الجبلاية أن الجهات الأمنية أخطرت اتحاد الكرة بإقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب برج العرب ورفض إقامته في استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربى، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه في المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.

على صعيد مغاير، صرفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مبلغ مليون و200 ألف جنيه للحكام، عبارة عن مستحقاتهم المالية عن شهر أغسطس الماضى بعد عودة مسابقة الدورى عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم وتسبب فى توقف النشاط الرياضى.

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على صعيد مختلف، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

على صعيد متصل، أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسئولى أندية الجمعية العمومية للجبلاية شفويا بإقامة الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية اللائحة الجديدة للأندية الأسبوع الجارى حال وصول موافقة الفيفا على الصيغة النهائية للائحة الجديدة.

ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة، يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل، ويتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل، ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس، وبند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها، والغاء مجالس إدارة المناطق.