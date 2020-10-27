شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفاوض أحمد ياسر ريان والمهاجم ينتظر موقف الأهلي النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي جدوى إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار للجونة بعد انتهاء اعارته للأخير بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد رفض انتقال اللاعب للدوري التركي عقب تلقيه عرضاً هناك خلال الساعات الماضية، ويرى مسئولو الأهلي أن خط الهجوم الأحمر يحتاج للدعم بأكثر من عنصر سواء من خلال إعادة بعض المعارين أو بإبرام صفقات جديدة، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض التعجل في الأمر لحين انتهاء مباريات الدوري العام والوقوف على مدى نجاح المفاوضات التي يتم ابرامها حالياً مع أكثر من لاعب على سواء المستوى المحلي أو الخارجي.

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من جانبه قال نادر شوقي وكيل أحمد ريان :"اللاعب لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصرى، فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".

وكان مسئولو الجونة طلبوا من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية، ويعتمد مسئولو الجونة على عدد كبير من لاعبى الأهلى مثل باسم على وإسلام محارب وعمرو بركان وأحمد حمدى واكرم توفيق الذى تأكد عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالي.