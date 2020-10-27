شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لـ"الخليج 365": الأهلى بيتعامل غلط مع الكبار.. وهذه كواليس رحيل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أفضل ظهير أيسر"، ليست مجاملة أو ادعاء، بل كان لقبا استحقه محمد عمارة، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، والذى حصل عليه خلال تجربة احترافه فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك، لـ6 مرات متتالية فى شهر واحد بعد العروض القوية التى قدمها مع فريقه، النجم الأسبق لا يعرف الدبلوماسية المُفرطة فى الكلام، ولا يميل إلى سياسة التطبيل والتهليل، فهو من أنصار المواجهة والتصدى للمجاملات التى تُغرق الوسط الرياضى.

والتقى ”الخليج 365” نجم الأهلى السابق، للحديث حول العديد من القضايا الشائكة، وفى مقدمتها فريق الكرة بالقلعة الحمراء واستقباله لخبر إقصاء نجله من قطاع الناشئين ورؤيته لتعيين موسيمانى مديرا فنيا للأهلى والعديد من الأمور نرصدها فى الحوار التالى..

ما رأيك فى تعيين بيتسو موسيمانى فى تدريب الأهلى؟

من المبكر الحكم على موسيمانى مع الأهلى، ولكنه اختيار موفق جداً من مجلس إدارة النادى الأهلى، مدرب حصل على دورى أبطال أفريقيا مع صن داونز وحقق معه نجاحات كبيرة، وواجه الأهلى أكثر من مرة وفاز عليه بنتيجة كبيرة، ويعرف مفاتيح لعب الفريق بشكل جيد، فهو ليس مدرب غريب عن الفريق، وبالنسبة لى نجاحه يرتبط بالحصول على دورى أبطال أفريقيا وإن كان قد جاء فى وقت صعب، ونتمنى له التوفيق مع الفريق.

كيف ترى تعامل إدارة الأهلى مع ملف اللاعبين الكبار؟

لدى تحفظ على سياسة مجلس إدارة الأهلى فى التعامل مع ملف اللاعبين الكبار بالنادى، وإن كان هذا الأمر ليس متعلقا بمجلس الخطيب فقط، ولكن على مدار التاريخ يحدث هذا الأمر، دائماً اللاعب الكبير لا يشعر بالأمان فى نهاية مشواره مع الأهلى، علما بأن اللاعب فى نهاية مشواره يحتاج إلى تقدير واهتمام وهذا غير موجود منذ زمن فى الأهلى مع رحيل طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب ووليد صلاح الدين ومحمد عمارة وهشام حنفى، هذه سنة الحياة ولكن الطريقة التى سيعتزل بها اللاعب يجب أن تكون بها تقدير من النادى، وليس مجرد وعد بمنصب فى الأهلى أو قطاع الناشئين.

وماذا عن رحيل رمضان صبحى؟

رمضان صبحى حالة مختلفة، إعارته انتهت مع ناديه فى إنجلترا ورغبة اللاعب حسمت الأمر، لأن رمضان كانت رغبته الرحيل عن الأهلى بسبب المقابل المادى الكبير وقرر خوض تجربة جديدة، فهذا قرار لاعب وليس تفريط الأهلى فى رمضان أو إساءة من مجلس الإدارة فى الملف، لا أعلم الكواليس ولكن رمضان من أبناء النادى وكنت أتمنى أن يرحل بطريقة أفضل، ولا نريد أن نردد كلاما مثل اللاعب "خاين وباع النادى وبتاع فلوس"، يجب أن يكون لدى الجماهير وعى بعالم الاحتراف.

إذا تلقيت عرضاً مثله فى أيامك هل كنت ترحل عن الأهلى؟

هو عرض مغرى، ولكن كل وقت وله أذان، عندما سافرت ألمانيا، كانت قيمة الصفقة تعادل مليون دولار وقتها وكان رقما كبيرا جداً، الأهلى لم يتأخر ورحلت بشكل شرعى واحترفت وعدت للنادى واعتزلت فيه ولعبت موسما واحدا فى المصرى ولكن اعتزلت لم أتحمل اللعب خارج النادى، ولكن الآن نتحدث عن أرقام مختلفة، المبالغ عالية جداً، لاعب فى عمر 23 سنة يجد مبلغا كبيرا يعرض عليه فيأخذ قرار الرحيل.

ما رأيك فى عودة ناصر ماهر للأهلى؟

لا أعرف كيف تخلى الأهلى عنه من البداية وأعاره، هناك حوالى 4 لاعبين لم أتخيل أن الأهلى سيعيرهم وهم، ناصر ماهر، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى، ومحمد شريف، هذا الملف يحتاج إعادة نظر خاصة أن الصفقات الخارجية لم يستفد منها الأهلى، مثل صلاح محسن.

هل يحتاج الأهلى لضم حارس مرمى جديد؟

بالتأكيد، الأهلى لديه الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، والأهلى على الأقل يحتاج إلى تواجد 5 حراس مرمى، لأنه يشارك فى بطولات كثيرة فهو بحاجة لثلاث حراس مع الفريق بشكل أساسى وثنائى لحالات الطوارئ، والأهلى واجه أزمة كبيرة عندما أصيب الشناوى وأصيب على لطفى بفيروس كورونا، ولعب بمصطفى شوبير.

وما رأيك فى مصطفى شوبير؟

يحتاج إلى وقت أكبر لكى نحكم عليه، أتمنى أن يكون له دور فى الفترة المقبلة، وإن كنت أتمنى أن يخرج بعيداً عن الأهلى ليحصل على فرصة مشاركة ويلعب لأن الفرصة ستتأخر عليه فى الأهلى، لكن إذا خرج إعارة سيكون لديه فرصة أكبر مع الأهلى.

ما هو أفضل تشكيل فى الكرة المصرية من وجهة نظرك؟

لا أرى أنه من العدل أن نضع تشكيل ونقول إنه الأفضل فى الكرة المصرية، وأرى أن الموضوع عبارة عن أجيال مختلفة، وهناك الكثير من اللاعبين المميزين، مثلاً فى مركز الظهير الأيسر هناك الكثير من اللاعبين مثل ربيع ياسين ومحمد عمارة وهانى رمزى ومحمد عبد الوهاب وسيد معوض، كل لاعب فينا مختلف عن الآخر، وتقييم اللاعب بإنجازاته وأرقامه، مثلاً أنا احترفت فى ألمانيا، ربيع ياسين لعب كأس عالم، سيد معوض حصد بطولتى أمم أفريقيا وأنا حصلت على بطولة واحدة، ولذلك التقييم يكون ظالما.

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الوحيد الذى من الممكن أن أقول أنه أفضل لاعب فى مركزه هو حسام حسن، لأنه جمع كل شىء حصد بطولات أفريقية واحترف وحصد بطولات محلية فهو الأفضل فى مركزه.

ما رأيك فى اعتراض البعض على تعيين موسيمانى دون أبناء الأهلى فى تدريب الفريق؟

مَنْ من أبناء النادى الذى كان مناسبا للأهلى ليأخذ فرصة؟، أنسب شخص من وجهة نظرى كان حسام حسن، ولكن إدارة الأهلى وأى إدارة للأهلى لم تكن لتعينه بسبب الأزمات، ومن بعده محمد يوسف لأنه حصل على بطولة أفريقيا وعمل بالدرجة الأولى لفترة كبيرة سواء مع جوزية أو كارتيرون، عماد النحاس مع كامل احترامى له هو مشروع مدرب جيد، ولكن يحتاج إلى خبرات أكبر لتولى تدريب الفريق ومثله على ماهر وأحمد كشرى وسامى قمصان أيضاً سيكون له شأن كبير، وعمل معى فى قطاع الناشئين وأعلم قدراته.

كيف ترى إدارة قطاع الناشئين فى الوقت الجالى؟

الأهلى بحاجة إلى تربية كوادر تدريبية، فى وقت سابق كان يرسل المدربين لتلقى دورات فى أوروبا وبعد عام أو عامين يرحل، بعد المصاريف التى دفعها الأهلى من أجل تعليم هذا المدرب، الآن إذا نظرنا للقطاع لن نجد مدربا واحدا يصلح للدرجة الأولى.

كيف ترى رحيل نجلك هادى عن الأهلى؟

هادى تعرض للظلم فى القطاع، ولم يحصل على الفرصة، وهذه ضريبة جميع أبناء النجوم، ولكن دائماً أنصحه بتجربتى الشخصية، لأننى تعبت جداً لأصل لما حققته، وهادى اتخذ نفس الطريق من أربع سنوات كان يركب 4 مواصلات ليصل إلى النادى ويحتك بالناس ومر بالتحديات التى يواجهها لاعبو الكرة، مدربيه لم يكونوا أمناء، ودورى المناطق أقل فى المستوى من دورى الجمهورية، كان بحاجة للعب دوريات أكبر للحكم عليه، دوريات القطاعات أثرت سلباً على القطاع وفى آخر 15 سنة نجد أسماء معدودة تخرجت للدرجة الأولى.

كيف ترى الاستعانة ببروكيتش فى الناشئين؟

الأهلى استعان بمدير فنى أجنبى، ولكن هذه التجربة فشلت من قبل مثل ما حصل مع كول، ولا أعرف لماذا أعاد الأهلى التجربة.

وكيف استقبلت خبر إقصاء هادى من الناشئين؟

رحيله تأخر، من وجهة نظرى، كنت أتمنى أن يرحل ليجد فرصة فى المشاركة ويكتسب خبرات، ولكنى لا أضغط عليه وأتركه يحدد ما يريده، كل غضبى فقط من الطريقة التى أقصوه بها، تحدثوا معه ولكن لم يتحدث معى أحد، "خصوصا إن اللى ماسكين اخواتى وجيلى سواء خالد بيبو أو ياسر رضوان، وكنت أتمنى يكون فى تواصل بس، يقولوى مستواه أقل من عندنا أو شوف حتة تانية يلعب فيها ده عتابى عليهم، أنا كنت لاعب كرة ومدرب وأفهم جيداً معنى أن يرحل لاعب ويبقى آخر، ومدرب غير مقتنع بقدرات لاعب، ولكن الطريقة كانت سيئة، لأنها جاءت من أقرب الناس إلى، لأنهم "كانوا" أصدقائى وبيننا عشرة ولكن ضيعوها فى لحظة.

هل تعرض جيلك للظلم بسب قرار صالح سليم بعدم المشاركة فى أفريقيا؟

من 96 إلى 98، تعرض جيلنا للظلم بسبب عدم المشاركة فى بطولات الكاف بسبب اعتذار الأهلى عن المشاركة فيها، وبعدها تلقيت عرض الاحتراف وسافرت ألمانيا، ولكن لا يمكن أن يجمع لاعب واحد كل الأمور، هناك بعض الأمور التى تعوض الأخرى، شاركت فى واحد من أقوى دوريات أوروبا، وقرار صالح سليم من وجهة نظره كان الأنسب، ولكن هذه البطولات لو خضتها مع الأهلى كانت ستفرق فى سجل بطولاتى، ولكنى عوضت تلك الفترة مع المنتخب.

أيهما تختار لو كنت لاعباً.. الجلوس على دكة الأهلى وحصد البطولات أم الانتقال لفريق آخر للمشاركة فى المباريات؟

الأهلى شرف ما بعده شرف، وكنت محظوظا بأننى انتقلت للأهلى وأنا لاعب دولى، كنت لاعب منتخب أولمبى ثم منتخب أول، وأنا من عشاق الأهلى مهما انتقدت وضع أو سياسة ولكن لا أحد يزايد على انتمائى، ولكن اللعب يكون فائدة أكبر من الجلوس على الدكة وحصد البطولات، وإن كان أغلب اللاعبين يفضلون العكس.

هل مازلت تذهب للنادى؟

أنا فى النادى كل يوم، وأشارك مع اللاعبين القدامى فى المباريات، الأهلى عزوة بلاعبيه وجماهيره وأعضائه، واتربيت من صغرى أن أكون أهلاوى.

ماذا عن علاقتك بأهل الفن؟

بعض الفنانين يشاركونا فى مباريات القدامى، مثل عصام كاريكا، محمد رمضان وهو صديقى وأخى، والشيخ محمد جبريل، محمد حماقى، وأحمد السقا، علاقة الفن والرياضة متينة وهناك محبة بين الطرفين.

هناك رياضيون طرقوا أبواب الفن.. هل فكرت فى السير على نهجهم؟

ضاحكا.. بس فشلوا.. ما عدا صالح سليم، وأعجبت به جداً فى فيلم الشموع السوداء، شريف عبد المنعم قدم حوالى 4 أو 5 أفلام ولكن كلهم جسد فيهم دور الضابط لا أعرف لماذا.

وأى شخصية تريد أن تجسدها؟

أن أعشق الشخصيات التى جسدها الفنان الراحل أحمد زكى أتابع أفلامه بتركيز.