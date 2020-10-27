اتحاد الكرة: نهائى دورى أبطال أفريقيا فى برج العرب بدون جمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن ملعب برج العرب فى الإسكندرية سوف يستضيف بشكل رسمى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن تقام المباراة بدون حضور جماهيرى فى ظل الإجراءت المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، وتابع مسئولو الجبلاية أن الجهات الأمنية أخطرت اتحاد الكرة بإقامة نهائى دورى الأبطال فى ملعب برج العرب ورفض إقامته فى استاد القاهرة الدولى.
وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربى، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه فى المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.
على صعيد مغاير صرفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و200 ألف جنيه للحكام، عبارة عن مستحقاتهم المالية عن شهر أغسطس الماضى بعد عودة مسابقة الدورى عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم وتسبب فى توقف النشاط الرياضى.
على صعيد مختلف، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
على صعيد متصل أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسئولى أندية الجمعية العمومية للجبلاية شفويا بإقامة الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية اللائحة الجديدة للأندية الأسبوع الجارى حال وصول موافقة الفيفا على الصيغة النهائية للائحة الجديدة.
ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة، يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل، ويتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل، ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس، وبند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها، والغاء مجالس إدارة المناطق.
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