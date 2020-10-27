شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نهائى دورى أبطال أفريقيا فى برج العرب بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن ملعب برج العرب فى الإسكندرية سوف يستضيف بشكل رسمى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن تقام المباراة بدون حضور جماهيرى فى ظل الإجراءت المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، وتابع مسئولو الجبلاية أن الجهات الأمنية أخطرت اتحاد الكرة بإقامة نهائى دورى الأبطال فى ملعب برج العرب ورفض إقامته فى استاد القاهرة الدولى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربى، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه فى المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.