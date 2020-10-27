الأهلى يستعيد على معلول فى مران الأربعاء بعد جاهزيته لنهائى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الأهلى نجمه الدولى التونسى على معلول فى مران غد الأربعاء، حيث تقرر مشاركة اللاعب فى المران الجماعى بعد الغياب عدة أيام عن التدريبات الجماعية للإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمته كذلك من لقاء العودة أمام الوداد المغربى الجمعة الماضية باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

ويشارك معلول فى مران الغد، وإن كان الجهاز الطبى سيُخضع اللاعب لفحص طبى قبل المران للتأكد من سلامته التامة وجاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب الذي يُعد أحد أهم لاعبى الأهلى.

ورغم عودة معلول إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى استقر على عدم مشاركته فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى لصالحه مؤخراً، حيث يرغب الجهاز فى عدم إجهاد معلول بهدف تجهيزه لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد برج العرب.

وصعد الأهلى لنهائى أفريقيا بالفوز على الوداد المغربى (5-1) فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، وينتظر الأحمر الفائز من الرجاء المغربى والزمالك يوم الأحد المقبل ليكون الطرف الثانى فى نهائى أفريقيا.