شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الرجاء فى مواجهة 1 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

وسيعتمد باتشيكو على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام حال اكتمال شفائه على أن يكون أحمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفى الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

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فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتى الآن، محمود جنش وأوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل فى استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية علي ان يبدأ اللاع برنامج تأهيلي اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.