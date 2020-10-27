شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض مهاجم الأهلى لتدعيم الهجوم فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المُعار لنادى الجونة عرضاً من نادى الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وعلم ”الخليج 365” أن مسئولاً فى إدارة الدراويش تحدث مع اللاعب خلال الأيام الماضية وعرض عليه ارتداء قميص الدراويش فى الموسم المقبل غير أن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة أن أمامه عروضا أخرى من خارج وداخل مصر، كما أنه ينتظر موقف الأهلى النهائى من العودة له أم لا.

وقدم أحمد ياسر ريان موسماً رائعاً مع الجونة وظهر بشكل جيد للغاية جعله أحد أبرز هدافى الدورى وجعل كثيرون يُطالبون إدارة الأهلى بإعادة اللاعب فى الموسم المقبل ومازال مسئولو القلعة الحمراء يتاحثون فى موقف أحمد ياسر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.