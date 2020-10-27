شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لعبد الله جمعة فى تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 1 نوفمبر المقبل فى استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية على أن يبدأ اللاعب برنامجا تأهيليا اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربى.

فيما كشف مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك عن أن الجهاز الفني للفريق الأبيض رفض إراحة 3 لاعبين في مبارة الإسماعيلي أمس وهم بن شرقي وزيزو وإسلام جابر، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى عمل على الاستعانة ببعض البدلاء ممن يستطيعون القيام بنفس دور اللاعب الأساسى، وقال عبد الهادى: "اللاعبون كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدورى قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون"، وتابع: "شيكابالا دخل التدريبات فى أول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب أوباما وإراحة بن شرقى".

واستطرد: "دخول شيكابالا فى الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه فى أفريقيا ويكون جاهز لرفع الكأس إن شاء الله، مضيفًا: "خبرة لاعبى الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".