شكرا لقرائتكم لاعبو أسوان يخضعون "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، المدرب المؤقت لأبناء الجنوب، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من اللقاء المرتقب لأسوان أمام الاتحاد السكندرى، والذى يقام مساء الخميس المقبل على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يقودها بيبو بعد رحيل أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وتعيين سامى الشيشينى، الذى من المقرر أن يتولى المسئولية الفنية عقب مباراة الاتحاد.

ووقع سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.

أضاف: ما زلنا لا نعرف هل سنكمل فى القاهرة أم سنعود لأسوان لأن الجدول لم يتم إعلانه حتى الآن، ولكن نعد جماهير أسوان أن نكون عند حسن ظنهم وسنطور الأداء مع اللاعبين، الفترة الماضية شهدت عمل جيد جداً مع كشري وسنستكمل ذلك العمل ونطوره.

ورفض مجلس إدارة نادى أسوان، البت فى أى عروض صيفية تلقاها النادى لأى من اللاعبين قبل إنهاء التعاقد مع سامى الشيشينى المدير الفنى لأبناء الجنوب، والذى وصل اليوم السبت إلى أسوان من أجل توقيع عقود تولى المسئولية الفنية لزهرة الجنوب خلفاً لأحمد كشرى.

وكان عدد من لاعبى أسوان قد تلقوا عروضاً على مدار الأيام الماضية، أبرزهم فادى فريد هداف الفريق، والذى تنافس على ضمه إنبى والاتحاد السكندرى، وكريم الطيب ناشئ فريق 99 الذى تم تصعيده لتدعيم الهجوم، والذى تلقى عرضاً من الجونة ودخل أيضاً على رادار النادى الأهلى.