شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: كنت قريبا من العمل فى الأهلى فى جهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، إنه كان قريبا من العمل فى منصب مدير الكرة ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون عندما تولي الإدارة الفنية للنادي الأهلي، مضيفاً،: " تلقيت عرضا للعمل كمدير للكرة فى فترة عمل كارتيرون بالأهلى ولكن إدارة القلعة الحمراء، تراجعت فور علمها باتفقاكي مع المقاولون العرب".

وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية:"مستعد للعمل فى الأهلى، فى آى وقت، وكنت مستعدا للعمل فى هذه الفترة الحرجة عقب رحيل فايلر عن الأهلى".