عماد النحاس: كنت قريبا من العمل فى الأهلى فى جهاز كارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، إنه كان قريبا من العمل فى منصب مدير الكرة ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون عندما تولي الإدارة الفنية للنادي الأهلي، مضيفاً،: " تلقيت عرضا للعمل كمدير للكرة فى فترة عمل كارتيرون بالأهلى ولكن إدارة القلعة الحمراء، تراجعت فور علمها باتفقاكي مع المقاولون العرب".
وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية:"مستعد للعمل فى الأهلى، فى آى وقت، وكنت مستعدا للعمل فى هذه الفترة الحرجة عقب رحيل فايلر عن الأهلى".
وأوضح عماد النحاس، إن طاهر محمد طاهر كان يفضل الاحتراف الخارجي ولكنه استقر فى النهاية على الانضمام للأهلى، متابعاً: " طاهر محمد دائما ماكان يفكر فى الاحتراف الخارجي، وعدم البقاء فى المقاولون، لم أمنع اللاعب من الرحيل عن الفريق، خاصة وأنه كان يسعي لخوض تجربة الاهلى".
وواصل النحاس:" طاهر محمد، لاعب جيد ويستطيع التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق، وتحدثت له كثيرا حول الفارق بين اللعب للأهلى وغيره بصفتى لاعب سابق للشياطين الحمر"، مضيفاً :" المقابل المالى لانتقال طاهر للاهلى، قليل فى رأيي لأنه يستحق أكثر من ذلك، لم أتدخل فى انتقال اللاعب للأهلى كنت سأوافق على رحيل اللاعب للزمالك أو بيراميدز إذا أراد ذلك".
وأردف:" طاهر كان مركز بشكل كبير مع المقاولون العرب ورفض أكثر من عرض ولكن في النهاية وافق على الانتقال للأهلي، إنه واقعي وهذا الموسم تعرض لظروف صعبة وساعدته على الرحيل لتحقيق هدفه.
واتم:"المقاولون العرب كان يفكر في استثمار اللاعب، وكانت رغبته الأولى الاحتراف، ولكن اللعب للنادي الأهلي مختلف".
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