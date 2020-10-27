رمضان صبحي يكشف أزمته مع سيد عبدالحفيظ

تحدث رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز عن أزمته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك قبل رحيله عن الأخير بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، " بعد

المشكلة التي حدثت بيني وبين بادجي، قررت أن أصالحه، لكنني فوجئت بأن سيد عبدالحفيظ قال لي أن مصالحة بادجي لن تمنع العقوبة المالية عليّ".

وتابع " أخبرته بأنني لم أخطأ في

حق بادجي ولن يتم خصم أموال مني".

واستطرد قائلا : " أخبرت محمود الخطيب بما حدث، وتعجب من قرار سيد عبدالحفيظ وطلب منه إلغاء القرار".

وأضاف " حينما سألت سيد عبدالحفيظ عن السبب وراء الخصومات المالية عليّ أخبرني بأن أذهب للخطيب".

وأتم " أتمنى تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام".