رمضان صبحي : طلبت العودة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي بنهائي أفريقيا

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المنتقل مؤخرا من هدرسفيلد الإنجليزي، أنه طلب العودة للنادي الأهلي بعد خسارة الأخير اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، " انهرت بعد خسارة الأهلي أمام الترجي بثلاثية نظيفة، وقررت العودة مرة أخرى للاهلي، واخبرت حسام غالي

ومحمد فضل بذلك بدافع من حبي للنادي من أجل مساعدة الفريق".

بعد فترة الإعارة 6 أشهر كان هناك بعض الاشخاص الرافضة لوجودي داخل النادي وشعرت بأن النادي لا يريد استمراري".

وعن رحيله يوم إعلان النادي الاهلي افتتاح الاستاد الجديد، " لم أكن

أعلم أنه يصادف موعد افتتاح ستاد النادي الجديد، وهناك من ظن انني دبرت ذلك، لكنني اقسم بالله لم اكن اعرف انه يصادف افتتاح الاستاد الجديد".

وأضاف " الأهلي لو كان لديه رغبة في إتمام التعاقد معي لفعل ذلك من البداية ولم تأخد المفاوضات كل هذه الفترة الطويلة".

وشدد " أنا اتحمل قراراتي وما قولته ليس مبررا لانتقالي لبيراميدز، وهناك بعض الأشياء لم أفصح عنها بسبب حبي للأهلي وجماهيره".