رمضان صبحي : لن انتقل للزمالك وعودتي للأهلي واردة

تحدث رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عن امكانية انضمامه لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة.
وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، " أحترم جماهير الزمالك، لكن لا يمكن الانتقال للزمالك لأننيأشجع النادي الأهلي بالرغم من رحيلي عنه".
وبسؤاله عن امكانية عودته للنادي الأهلي مرة أخرى بعد انضمامه لبيراميدز، " من الوارد العودة للنادي الأهلي، ولا يمكنني أنأنسى فضل الأهلي علي، وانا ابن الأهلي في النهاية".
وأضاف " رحيلي إلى بيراميدز كان عن طريق هدرسفيلد الإنجليزي فانا لم أغادر الأهلي".
وشدد رمضان صحبي أنه لايزال يحلم بالاحتراف في أوروبا، مؤكداً أن في حال تواجد عرض خارجي مع موافقة النادي فإنه سيخوض تجربة الاحتراف مجددا.
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