رمضان صبحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، كواليس رحيله عن الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال رمضان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر، " بعد خسارة الأهلي لقب بطولة أفريقيا أمام الرجاء قررت العودة للأهلي واتصلت بحسام غالي ومحمد فضل لإبلاغهم بذلك".

وأضاف " انا من بادرت بالعودة للأهلي لكن بعد فترة الإعارة لمدة

6 أشهر، شعرت أن هناك بعض الاشخاص داخل الاهلي لايرغبون بتواجدي داخل النادي".

وتابع " في البداية لم يكن أدائي جيداً، لكن ظهرت بعد ذلك في أمم أفريقيا ومع الأهلي بشكل جيد، لكن أزمة فيروس كورونا أوقفت النشاط الرياضي".

وأكمل " كان من المفترض أن تنتهي إعاراتي

في نهاية يونيو، وبحسب البرتوكول الذي أقره الفيفا كنت أعتقد أنني سأبقى مع الأهلي حتى وقت إضافي، لكن اكتشفت أن الفيفا يشترط اتفاق الاطراف الثلاثة".

وواصل " الأهلي كان يريد أن اشارك في الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، لكن هدرسفيلد رفض وطلب عودتي إلى النادي من أجل الاستفادة ماليا من بيعي بعد ذلك".

وتابع " تواصلت مع أمير توفيق لبحث العروض المتاحة لي، لكني فؤجئت بتسريب الأخبار للاعلام، من أجل وضعي تحت ضغط جماهير الأهلي".