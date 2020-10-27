حالات كورونا اليوم | ميلان يؤكد إصابة حارسه جانلويجي دوناروما

قال نادي ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيان اليوم الإثنين إن حارس مرماه جيانلويجي دوناروما والجناح ينس بيتر هاوجي أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى إلى جانب ثلاثة من أعضاء الطاقم الفني.

وأضاف بيان النادي “جميع المصابين بالعدوى لم تظهر عليهم أي أعراض وخضعوا مباشرة للعزل الذاتي في المنزل وتم إبلاغ السلطات الصحية المحلية بذلك”.

وسيغيب المصابون عن مباراة الفريق في الدوري المحلي على أرضه أمام روما في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وأكد النادي أيضًا أن بقية أعضاء الفريق خضعوا بعد ذلك لفحوص جاءت نتائجها جميعًا سلبية.

وسبق لمهاجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن أصيب بالفيروس في وقت سابق من الموسم الحالي لكنه تعافى بعد ذلك.

وينفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد فوزه بجمع المباريات الأربع التي لعبها حتى الآن.

أقرأ ايضًا