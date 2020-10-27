وفاة لاعب شاب في مانشستر سيتي

نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبه الشاب السابق جيريمي ويستن، والذي توفي فجأة أمس الأحد عن عمر 17 عامًا.

وكان المدافع المولود في ملاوي انضم إلى الفريق في عام 2016، لكنه تم الإستغناء عنه وفسخ عقده في وقت سابق من العام الجاري.

وذكر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “عائلة مانشستر سيتي حزينة بعدما علمت بوفاة لاعب الأكاديمية السابق جيريمي ويستن”.

وأضاف:”نرسل أحر التعازي والمواساة لعائلته وأصدقاءه، أفكارنا معكم في ذلك الوقت الصعب”.

وقدم زميل ويستن السابق في الفريق كول بالمر تعازيه عبر نشره لصور ومقاطع فيديو على منصة تبادل الصور”إنستجرام” معلقا عليها بقوله: “سنفتقدك إلى الأبد، حلق عاليًا في النعيم يا أخي”.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن تقارير وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى ظروف مأساوية مرتبطة بوفاة اللاعب الشاب.

أقرأ ايضًا