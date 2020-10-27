ميلان يسقط في فخ التعادل أمام روما وإبراهيموفيتش يسجل ثنائية

تألق العملاق السويدي إبراهيموفيتش مسجلاً ثنائية لصالح ميلان أمام ضيفه روما 3-3، في مباراة مثيرة، اليوم الإثنين، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.



وسجل لميلان زلاتان إبراهيموفيتش "ثنائية" وأليكسيس ساليمايكيرس في الدقائق 2 و47 و79، بينما عاد روما في النتيجة ثلاث مرات عبر إيدين دجيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا في الدقائق 14 و71 و84.



رفع رفاق "إبرا" رصيدهم إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات متتالية في الجولات الماضية، بينما ظل الفريق العاصمي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.



بدأ اللقاء بإثارة كبيرة، حيث لم تمر أكثر من دقيقتين حتى هز إبراهيموفيتش الشباك بعد تمريرة رائعة من رافائيل لياو.



تدارك الضيوف الصدمة المبكرة، وتعادلوا سريعا بركلة ركنية لعبها لورينزو بيليجريني، أخطأ الحارس تاتاروشانو في تقديرها، ليضعها دجيكو برأسه في الشباك.



كان ميلان الأخطر، وهدد مرمى أنطونيو ميرانتي بأكثر من محاولة لثيو هرنانديز ورومانيولي وهاكن، بينما أبعد القائم رأسية سيمون كاير.



لم يقف فريق "الذئاب" مكتوف الأيدي، بل تصدى تاتاروشانو لتسديدتي روجر إيبانيز وبيليجريني، بينما اختفت تماما خطورة المحاور الهجومية هنريك مخيتريان وبيدرو رودريجيز وسبينازولا.



في سيناريو كربوني، تقدم ميلان مجددا في النتيجة بعد أقل من دقيقتين من بداية الشوط الثاني، حيث اخترق لياو من الجبهة اليسرى، ولعب كرة عرضية، قابلها ساليمايكيرس بتسديدة مباشرة في الشباك.



كما انتفض روما سريعا، وهدد مخيتريان ودجيكو مرمى ميلان بفرصتين خطيرتين.



تراجع مستوى "الروسونيري" دون مبرر، وواصل الذئاب الضغط حتى تورط إسماعيل بن ناصر في ركلة جزاء ضد بيدرو أثناء متابعة الأخير لتسديدة مخيتريان التي تصدى لها تاتاروشانو.



ترجم فيرتو ركلة الجزاء بنجاح، ليتعادل روما مجددا، ويتحرك ستيفانو بيولي مدرب ميلان بتبديلين دفعة واحدة بإشراك كاستييخو وكرونيتش مكان ساليمايكيرس ولياو، بينما حل كريستانتي بديلا لبيليجريني في صفوف روما.



ومن خطأ ساذج لجيانلوكا مانشيني بعرقلة كالهانوجلو، احتسب الحكم ركلة جزاء، سددها إبراهيموفيتش بنجاح ليتقدم ميلان في النتيجة للمرة الثالثة.



لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، فمن ركلة ركنية، حاول زلاتان إبعاد الكرة بحركة استعراضية، لكنها تجاوزته لتصل إلى كومبولا، ليحرز الهدف الثالث للجيلاروسو.



شكلت الركلات الركنية لهاكان خطورة كبيرة على مرمى روما، حيث تصدى ميرانتي لواحدة بينما أضاع رومانيولي فرصة الهدف الرابع بغرابة، ليعود الضيوف بنقطة ثمينة من معقل متصدر الكالشيو.

المصدر: موقع كورة