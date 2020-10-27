شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكشف عن القيمة المالية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي ٢٢ مليون جنيه فقط.
وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه لم يطلب لاعبين من الأهلي ضمن صفقة طاهر لتدعيم الفريق.
وتابع:«المقاولون طلب الحصول على مقابل مادي فقط للاستفادة الكاملة من الناحية المالية».
وأنهى:«جميع لاعبين الاهلي المعارين سيكونوا اضافة قوية للمقاولون العرب».
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