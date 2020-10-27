شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: رفضت دعوة تركي اّل الشيخ بسبب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان عندما كان هناك خلاف بين تركي ال الشيخ والأهلي، لم ارغب أن أكون بداخل هذه الازمات، ليس استغلال منه.
وأضاف خلال تصريحات لقناة صدى البلد:«عدما دعاني ترك ال الشخ كان يتحدث من منطلق رئيس الاتحاد العربي وكنت جاهز لأي شئ يساعدني في المجال من خلال المعايشة شكرته على الدعوة.
وتابع انه خشى أن يكون جزء من الخلاف الذي نشب وقتها.
وأنهى حديثه:«اذا تكررت الدعوة سأقبل لأنها دراسة ومعايشة مختلفة في أندية أوروبا على الطبيعة ستكون أفضل من المشاهدة».
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