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عماد النحاس: رفضت دعوة تركي اّل الشيخ بسبب الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان عندما كان هناك خلاف بين تركي ال الشيخ والأهلي، لم ارغب أن أكون بداخل هذه الازمات، ليس استغلال منه.

وأضاف خلال تصريحات لقناة صدى البلد:«عدما دعاني ترك ال الشخ كان يتحدث من منطلق رئيس الاتحاد العربي وكنت جاهز لأي شئ يساعدني في المجال من خلال المعايشة شكرته على الدعوة.

وتابع انه خشى أن يكون جزء من الخلاف الذي نشب وقتها.

وأنهى حديثه:«اذا تكررت الدعوة سأقبل لأنها دراسة ومعايشة مختلفة في أندية أوروبا على الطبيعة ستكون أفضل من المشاهدة».

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