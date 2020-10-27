شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: لا تقارنوني برمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن موقف رحيله عن الاسماعيلي للنادي الأهلي لا يشبه موقف رمضان صبحي الأخير.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: لا يوجد وجه مقارنة بين طريقة رحيلي عن الاسماعيلي وطريقة رحيل رمضان صبحي.

واردف: الاسماعيلي كان قوي حين رحلت عنه للاهلي، كنت أنوي البقاء مع الدراويش ولم اقصر في أي مباراة، وكنت قائد للفريق في ظل وجود لاعبين «أقدم» مني.

وأتم: كنت اتمنى ان استمر ولكن عوضني الله مع الاهلي، ولعبت وسط كوكبة من النجوم وحققت ألقاب جيدة للغاية