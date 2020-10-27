شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: أحمد حجازي فتح المجال للعب في الأهلي أو بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن انتقال المدافع أحمد حجازي لاتحاد جدة خطوة صعبة.
وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «إذا كان تفكير أحمد حجازي هو اللعب والنزول من الدوري الإنجليزي لأي دوري عربي فهي خطوة صعبة مع كامل احترامي للدوريات العربية».
وأكمل: «حجازي فتح المجال للانضمام إلى الأهلي أو بيراميدز وأن يتفاوضا معه بهذه الخطوة للإنضمام إلى أحدهما».
وأتم: «أحمد حجازي أحد أفضل المدافعين في الفترة الحالية مع منتخب مصر
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الوضع في مصر
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اصابات
106,707
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تعافي
98,981
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وفيات
6,211
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