شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: استحقيت الطرد أمام النجم.. «وخبطت دماغي في الحيط» ‏عقب خسارة اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس مدرب المقاولون أنه استحق الطرد في لقاء الأهلي مع النجم الساحلي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007.

وقال في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «كنت استحق الطرد في اللقاء وتعرضنا لظروف صعبة النجم تقدم بهدف أثناء علاج أحمد السيد خارج الملعب ومانويل جوزيه قام بتغيير طريقة اللعب بنقل شادي محمد إلى الظهير الأيسر وسجلنا هدف التعادل بالفعل لكن في النهاية لم نوفق في الفوز».

وواصل: «بعد الماتش كنت بخبط دماغي في الحيط لأن بطولة أفريقيا وخسارتها حاجة كبيرة وصعبة».

وأتم: «مانويل جوزيه تحدث معنا بعد اللقاء وأكد أننا سنعود من جديد ونحصل على البطولة العالم المقبل وقد كان».