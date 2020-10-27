شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجبر المتحدث الرسمي على مسح منشور الزمالك (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بمسح المنشور الخاص بنادي الزمالك من على صفحته الشخصية بعد تدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإجباره لفوزي بمسح المنشور بعد حالة اللغط والاستياء التي سيطرت على جمهور الزمالك.

وكشف مصدر مقرب داخل الوزارة ان الدكتور أشرف صبحي استاء من تصرف المتحدث الرسمي للوزارة وطالبه بازالة المنشور خصوصا بعدما تم اقتطاف جزء من تصريح الوزير ونشره على الصفحة الخاصة للمتحدث باسم الوزارة والذي تبعه حالة من الانتقاد من جمهور الزمالك.

وكان مرتضي منصور قد طالب الوزير بالتدخل ومنع فتنة بين جمهور الناديين بسبب هذا المنشور.