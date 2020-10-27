شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يغيب عن مران أتلتيكو قبل مواجهة الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، تدريبات فردية على هامش المران الجماعي لفريقه، استعدادا لمواجهة سالزبورج النمساوي الثلاثاء، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وفي انتظار إعلان قائمة المباراة من قِبل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، لم يشارك الـ«بيستوليرو» في المران الجماعي رفقة باقي زملائه لشعوره بالإجهاد، ولكنه سيكون جاهزا لمواجهة الثلاثاء أمام الفريق النمساوي والتي يسعى الأتلتي خلالها لحصد أول 3 نقاط في البطولة، بعد البداية الكارثية بالخسارة القاسية على يد حامل اللقب، بايرن ميونخ الألماني، برباعية نظيفة.

وبات من المؤكد غياب الثلاثي دييجو كوستا ويانيك كاراسكو وشيمي فيرساليكو عن مباراة الثلاثاء؛ بسبب الإصابة، فضلا عن ساؤول نييجيز الذي غاب عن الفريق خلال المباريات الثلاث الأخيرة لنفس السبب.