شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سالزبورج: يجب أن نفرض أسلوبنا أمام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الأمريكي جيسي مارش، مدرب فريق سالزبورج النمساوي، بعض مميزات فريقه ومنها الهجمات المرتدة والضغط القوي التي سيبحث من خلالها عن تحقيق الفوز في مواجهة الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد. وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء: «هناك ناس في الشارع. أعلم أن هناك حجرا صحيا مفروضا أو حظر تجول».

وأردف: «لكن من الغريب التواجد هنا في هذا الملعب الثمين للغاية الذي يمكنك تخيله ممتلئا عن آخره ومدرجاته مليئة بالجماهير بأجمل صورة ممكنة. غياب الجماهير أمر مؤلم. نحن مستعدون لخصم قوي للغاية».

وأضاف: «يجب أن نفرض أسلوبنا الخاص، مع تنفيذ الهجمات المرتدة والضغط على الخصم لكن بشكل أكثر دقة عندما يكون خصومنا أكثر صعوبة. يجب أن نقدم أفضل ما لدينا».

يذكر أن الروخيبلانكوس تلقى هزيمة ثقيلة 4-0 في أولى مباريات دوري الأبطال على يد بايرن ميونخ الألماني، لذا سيكون هذا اللقاء في غاية الأهمية بالنسبة له ولاستعادة ثقة لاعبيه من جديد.