شكرا لقرائتكم بهاء مجدي: لدى 4 عروض.. ومعلول أفضل ظهير بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بهاء مجدي لاعب المصري البورسعيدي تفاصيل أزمته مع علي ماهر المدير الفني للفريق، والتي أدت لاتخاذه قرار نهائي بالرحيل عن الفريق البورسعيدي.

وقال مجدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "علي ماهر استبعدني من التشكيل في بعض المباريات رغم أنى الظهير الأيسر الوحيد في الفريق، وفي مباراة سموحة وجدته عصبيا للغاية وقام بالصراخ في وجهي، وفي غرفة الملابس بين الشوطين أبلغني بالتبديل، وبعد اللقاء أرسل الإداري لإبلاغي بالتدرب منفردًا في بورسعيد ومغادرة معسكر المصري".

وتابع: "هناك بند في عقدي يمنع تدربي منفردًا، عدت لمنزلي وأبلغت إدارة النادي المصري بالواقعة، واستقريت على الرحيل طالما أن علي ماهر مستمرًا مع الفريق، وأتمنى ألا يغضب مني جمهور المصري".

وأكمل: "إدارة المصري أبلغتني بوجود 4 عروض في الدوري، وأنتظر جلسة معهم خلال الساعات المقبلة لتحديد العرض الأفضل لهم ولي".

وعن مسيرته مع الزمالك الموسم الماضي تحت قيادة جروس قال مجدي: "كانت محطة مهمة جدًا في مسيرتي الكروية، تعلمت منها الكثير، وإدارة الزمالك تعاملت معي باحترافية كبيرة".

وعن جروس أتبع: "جروس مدرب جيد للغاية، كنت أتمنى استمراره مع الزمالك، أكثر ما يميزه هو التعامل النفسي مع اللاعبين، وأبرز عيوبه هو الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين وعدم تجهيز بدائل".

واعتبر مجدي أن على معلول أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري هذا الموسم، موضحا أن مصطفى فتحي كان الجناح الذي يخشى مواجهته خلال تواجده بين صفوف الإسماعيلي.