بطولة إيطاليا: روما يفرمل ميلان بتعادل مثير 3-3

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روما: فرمل روما مضيفه ميلان المتصدر عندما أرغمه على تعادل مثير 3-3 الإثنين على ملعب سان سيرو في ميلانو في قمة وختام المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي السويدي السابق المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية لفريقه في الدقيقتين الثانية و79 من ركلة جزاء، وتسببه عن غير قصد في هدف التعادل الثالث للضيوف عندما حاول ابعاد كرة اثر ركلة ركنية فابعدها عن حارس مرمى الروماني سيبريان تاتاروشانو فتهيأت أمام المدافع الألباني ماراش كومبولا الذي تابعها داخل المرمى الخالي.

وتقدم ميلان ثلاث مرات عبر إبراهيموفيتش (2 و79 من ركلة جزاء) والبلجيكي أليكسيس سايليمايكرس (47)، ورد روما ثلاث مرات عبر قائده البوسني إدين دجيكو (14) والفرنسي جوردان فيريتو (71 من ركلة جزاء) وكومبولا (84).

واختتمت المرحلة مثلما افتتحت حيث كان ساسوولو وتورينو تعادلا بالنتيجة ذاتها الجمعة.

وحرم روما مضيفه من تحقيق الفوز الخامس على التوالي للمرة الرابعة في تاريخه وانتزع منه نقطتين ثمينتين رفع بهما رصيده الى ثماني نقاط في المركز التاسع، فيما بقي ميلان متصدرا برصيد 13 نقطة.

وجاء التعادل المثير بين الفريقين قبل الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، حيث يلعب ميلان مع ضيفه سبارتا براغ التشيكي ضمن المجموعة الثامنة، وروما مع ضيفه سسكا صوفيا البلغاري في المجموعة الأولى.

وخاض ميلان المباراة في غياب حارس مرماه جانلويجي دوناروما وجناحه الوافد حديثا الدولي النروجي ينس بيتر هاوغي بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

الثنائية الثالثة لإيبرا

وبكر ميلان بالتسجيل وتحديدا بعد دقيقة و48 ثانية عبر مهاجمه المخضرم إبراهيموفيتش (39 عاما) الذي استغل كرة عرضية خلف الدفاع داخل المنطقة من البرتغالي رافايل لياو فسبق الحارس أنطونيو ميرانتي اليها وراوغه بلمسة واحدة بيمناه فتهادت داخل المرمى الخالي.

وهو أسرع هدف لإبراهيموفيتش بألوان ميلان في الدوري.

ونجح روما في إدراك التعادل عبر قائده دجيكو بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها لورنتسو بيليغريني فشل الحارس تاتاروشانو في ابعادها (14).

وأنقذ ميرانتي مرماه من هدف ثان بإبعاده كرة رأسية للقائد أليسيو رومانييلي اثر تمريرة عرضية من الدولي الجزائري اسماعيل بناصر (29)، وحرم القائم الأيسر المدافع الدولي الدنماركي سايمون كياير من هز الشباك بضربة رأسية اثر الركنية التي انبرى لها الدولي التركي هاكان جالهان أوغلو (30).

وحذا حذوه حارس ميلان تاتاروشانو بالتصدي لتسديدتين متتاليتين بعيدتين لكل من البرازيلي ايبانيز وبيليغريني (31).

وتابع ميرانتي تألقه وتصدى لتسديدة قوية لجالهان أوغلو من ركلة حرة مباشرة من مشارف المنطقة وأبعدها إلى ركنية (43).

وفاجأ ميلان ضيفه بهدف مبكر في الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور دقيقتين فقط عندما توغل لياو في الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة الى سايليمايكرس غير المراقب داخل المنطقة تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس ميرانتي (47).

وحصل روما على ركلة جزاء مثيرة للجدل عندما حاول بناصر الحصول على كرة مرتدة من حارس مرماه فتعرض لتدخل من الخلف من المهاجم الإسباني بدرو رودريغيس فرفض الحكم بييرو جاكوميلي اللجوء لحكم الفيديو المساعد لتأكيدها أو إلغائها وسط احتجاجات من لاعبي ميلان، فانبرى لها فيريتو بنجاح مدركا التعادل (71).

ومنح ابراهيموفيتش التقدم مجددا لميلان من ركلة جزاء مثيرة للجدل أيضا رفض الحكم مرة اخرى اللجوء لحكم الفيديو اثر سقوط جالهان أوغلو داخل المنطقة اثر احتكاك عادي مع المدافع ايبانيز، فسددها العملاق إيبرا قوية بيمناه على يمين ميرانتي (79).

وهي الثنائية الثالثة لإبراهيموفيتش هذا الموسم بعد الاولى في مرمى بولونيا والثانية في مرمى إنتر، فرفع رصيده الى ستة أهداف وانفرد بصدارة لائحة الهدافين.

وأدرك روما التعادل عبر المدافع كومبولا عندما استغل كرة من ركلة ركنية حاول ابراهيموفيتش ابعادها فخدع حارس مرماه وتهيأت أمام المدافع الألباني الذي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (84).