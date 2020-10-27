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شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ رمضان صبحى: "هو أنا اللى قولت مش ممكن ألعب للأسيوطى سابقا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai\x3dC2fA_XmOXX6izK8qJb8KukOAIwZeUk1-Vp86Tggz-2qf6LhABIN6drHVgs4aAgOgtoAGNuM7fAsgBAuACAKgDAcgDmQSqBMEDT9C4Ax1BoAG7uWFU_tz2c47uD8-BgHWSeCFCDt4q5B1VqvTih9ydQzKfgDx6s0aBuGhJI4nKnI1ZcyK-wrb1Z0SHIJFzGKa9jSbJ5A5XPfq__A4EbrLsUM09djztG6arsbfFAVmlC1CTlcJiHYZfJ1ftvYNJXTEUWI9_BxDbXnVZlbGxa82AtTsq_-KBH1xMVwoTUPeuJtCr45X2ZsiNHXoi3q14OozruzACoVlytMSna750SQ0rE-oWRKfYo4eX5HR49p6YIf8u90Le4RsxKL6yvEXrTdoVdWm7ve1RUhruZARisAgFsImpa2xVcacdXiSKQ6S1Dii6-nCa7cHvM1TEkJf3ePgUqx3t--Qp5KWXH1uEE2MhllIsCocwcI4vTmybWkxOf2ZZpqO8wjkbQqVY7g3_FLokP3B0uuNZFFjCJZ93D-JPhsXhsjvY9FHL7LoQwVjjArTBR1iXrOsvYQVWxtmRi461-tu8mPeObpZZotEhETvpKvjeh57zLxNHsA-txFjF4g1ggPz0IUqf-iAsPS_ZYOLE1Um29nZ8RgMGTTftw30wB78--1_e00DMJQQNo52oHiBwDpGj_kFqjp7ABOzw45SMA-AEAYgFyq7XjyiSBQQIBBgBkgUECAUYBKAGAtgGAoAH28exoAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gH7paxAqgHpr4bqAfs1RvYBwHyBwQQuP8HoAj5pqgEsAgC0ggJCIDhgEAQARgdgAoDyAsBsgwUcHViLTcyMDk4MDgyNDI3MTQxODTCDAIIAdgTDYIUCxoJeW91bTcuY29t\x26sigh\x3dqRZS0NeBbGU\x26tpd\x3dAGWhJmu_uKqAn1CPNN8Ws0rdDSVsRAN5YaaKMNQduZmhsr1itA")div{margin:0;padding:0;}.abgcp{height:15px;padding-right:1px;padding-top:1px;padding-left:9px;padding-bottom:16px;right:0px;top:0px;position:absolute;width:30px;z-index:2147483646;}.abgc{display:block;height:15px;position:absolute;right:1px;top:1px;text-rendering:geometricPrecision;z-index:2147483646;}.abgb{display:inline-block;height:15px;}.abgc,.abgcp,.jar 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