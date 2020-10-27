شكرا لقرائتكم خبر عن نادى بنى سويف: نطلب مباراة فاصلة مع البنك الأهلى وسنشكو الخماسية للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على سليم، رئيس نادى بنى سويف، أحقية ناديه بالصعود لبطولة الدورى الممتاز، مطالبًا بتطبيق اللوائح وعدم تحكم الأهواء الشخصية فى اتخاذ القرارات، وقال سليم فى تصريحات تليفزيونية: "الأهواء الشخصية تدير لجنة عمرو الجناينى داخل اتحاد الكرة، وسنلجأ للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل الحصول على حقوقنا".

وأضاف رئيس نادى بنى سويف أنه يطالب اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة مع نادى البنك الأهلى، لافتًا إلى أنه متمسك بحق ناديه فى أحقيته بالتأهل للدورى الممتاز.

فى سياق متصل، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوما فقط.

وواصل: لم يكن لدينا رفاهية الوقت وكنا مطالبين بالعمل سريعاً وكل السير الذاتية التى درسناها مشرفة، لكن محمد يوسف كان أكثر اختيار مناسب لنا، بعد مؤتمر المدير الفنى بدأن الحديث عن الصفقات والأمر متروك تماماً لمحمد يوسف وهو الآن يفرز ويحدد من يبقى مع الفريق والمراكز التى يحتاجها.

واختتم: المنافسة فى الدورى ليست مرتبطة بالإمكانيات المادية فقط، بدليل أننا حققنا إنجاز الصعود فى سنتين.