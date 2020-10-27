شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: الأهلى سهل عليا قرار الرحيل ومن حقه إزالة صورى من الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، كواليس الساعات الأخيرة فى رحيله عن النادى الأهلى، وقال رمضان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: كان عندى 11 سنة عندما ظهرت فى برنامج محمود الخطيب، الرحيل عن الأهلى كان صعب ولكن بعض الأشخاص سهلوا على القرار.

أضاف: الآن أن لاعب فى بيراميدز وأمام أى فريق سأسعى لإحراز الأهداف وليس أمام الأهلى فقط، مدى زعل الجماهير على رحيلى حتى الآن جعلنى أشعر بقيمتى لديهم، وكنت أسافر مع جماهير الأهلى من سن 10 سنوات.

واصل: وانا باخد قرار الرحيل أرسلت للاعبين على جروبنا على الواتس أب وقلت لهم أننى سأرحل ومش عايز حد يزعل منى.

استكمل: أمير توفيق كان يعلم أننى فى مفاوضات مع بيراميدز قبل الإعلان، والأمر الثانى أنى قلت أننى حصلت على فلوس، وأراد أن يوصل أمر معين للجماهير، لماذا لم يحكى القصة كاملة وأننى أعدت الفلوس.

أضاف: من حق الأهلى إزالة صورى من الاستاد، وأقدر ما قام به الأهلى، قابلت أمير توفيق قبل فترة فى الجيم وذهبت لمصافحته ولكنه سلم عليا بطريقة غير جيدة.

واختتم: حلم الاحتراف ما زال قائم وأتمنى أن أعود من جديد، وبيراميدز متفهم هذا الأمر والناس يتعاملون باحترافية كبيرة.