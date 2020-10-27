المصرى يتعاقد مع شديد قناوى فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية مع أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، لتدعيم الجبهة اليسرى بناء على التقرير الفنى الذى قدمه على ماهر المدير الفنى للفريق.. ياتى ذلك فى إطار رغبة مسئولو المصرى فى تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل العودة فى الموسم المقبل للمنافسة على المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات القارية من جديد.
ونجح على ماهر فى إنقاذ الفريق من الهبوط، ويحتل حاليا النادى البورسعيدى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام وادى دجلة الخميس المقبل.
وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962 حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.
ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.
ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.
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