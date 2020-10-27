شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: "بطولة أفريقيا هتتحسبلى وأتمنى تتويج الأهلى بيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، أنه يتمنى تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد وصول الفريق إلى المباراة النهائية، وقال رمضان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: لم أشعر بالغيرة بوصول الأهلى إلى نهائى أفريقيا، وأتمنى تتويجه بهذه البطولة لأنها ستحسب لى، لأنى شاركت فيها وكنت مقيد فى القائمة، ولا أتمنى تتويج الأهلى بهذا اللقب لأنه سيحسب لى ولكن من أجل الأهلى.

أضاف: النظر إلى العائد المادى ليس أمر صحيح فى كل الأحوال، المادة مهمة عند الجميع ولكنها ليست كل شئ، وبحب لعب كريستيانو رونالدو، لأنه طور من نفسه كثيراً، وله كاريزما، رونالدو قرر الرحيل من ريال مدريد إلى يوفنتوس انتقل من أفضل فريق فى العالم إلى يوفنتوس، لأنه يريد تحقيق أمر أخر فى ذهنه.

واصل: بحب أسمع عمرو دياب وتامر حسنى، لا يوجد مطرب مفضل ولكن هناك أغانى معينة أسمعها، وأصدقاء عمرى خارج الكرة زملائى فى الدراسة وقريبين منى جداً.

استكمل: حالياً كل تفكيرى التألق مع بيراميدز، وأتمنى الانضمام للمنتخب الأول والأوليمبى، قدمنا بطولة جيدة ولست قلقاً من المشاركة فى مباراة بجماهير، اتخذت قرارى وأعلم عواقبه جيداً.

استأنف: حبيبة قالت لى أن هذا الأمر قرارى الخاص، ولكنها كانت تسألنى باستمرار عن سبب حزنى بعد الرحيل عن الأهلى، وكنت أقول لها أن أكثر ما يضايقنى أن الجماهير تظن أن كل ما كنت أقدمه مع الفريق داخل الملعب لم يكن من قلبى.

واختتم: أريد توجيه الشكر للنادى الأهلى لأنى من غيرهم ما كنتش هبقى موجود وخيره عليا، والجماهير فى حتة تانية وعلمتوا عشانى حاجات كتير وأتمنى ما تكونوش زعلانين منى وبقول للأهلى ربنا يكرمه فى أفريقيا ويحصد اللقب، وأشكر أسرتى وزوجتى، وأقول لكابتن الخطيب أنت أسطورة وستبقى.