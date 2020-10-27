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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويحصد وصافة بطولة الدورى الممتاز.. وبيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته، وقناة الأهلى تعلن شفاء رامى ربيعة من إصابة الخلفية. الزمالك يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويحصد وصافة بطولة الدورى الممتاز.. فيديو تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى.. بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته استقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية. اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا. اتحاد الكرة ينقل احتفالية الأهلى بدرع الدورى لاستاد السلام ويشكر الطلائع قدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.. عمر جابر يُجرى أشعة على شظية القدم بعد الإصابة فى نهائى الكونفدرالية يخضع عمر جابر لاعب بيراميدز خلال الساعات المقبلىة لأشعة على شظية القدم بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،

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