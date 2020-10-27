شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يختبر بدلاء دجلة فى مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، عدد من البدلاء الذين لم يحصلو على فرصة المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية، فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الجيش بالسويس.

واستقر المدير الفنى لدجلة على الاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء والناشئين لمنحهم فرصة التعبير عن انفسهم قبل تحديد الراحيلن منهم والمستمرين مع الفريق بالموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن بابا فاسيليو منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات، كما سمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم قبل العودة والاستعداد للموسم الجديد.

فى سياق أخر، أتم مسئولو نادى وادى دجلة الاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، على تجديد تعاقده لمدة عامين مقبلين، بداية من الموسم الجديد، حيث ينتهى عقد الحارس مع ناديه بنهاية الدورى الحالى، وتمسك دجلة بتجديد تعاقد "أوسة" موسمين وليس موسم واحد مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

ومن المنتظر أن يعقد المهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة، جلسة مع محمد عبد المنصف، سيتم خلالها وضع الرتوش الأخيرة، وتوقيع العقود بشكل رسمى بين الطرفين.

وقدم "أوسة" مستوى مبهر خلال الموسم الحالى مع وادى دجلة، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلاً عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود محمد عبد المنصف، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة"، "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع رداً على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطى أرقام عصام الحضرى فى الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب فى البطولة المحلية".