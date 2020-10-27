شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: كنت بنهار لما الأهلى خسر أمام الترجى وقولت لازم أرجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، كواليس رحيله عن النادى الأهلى خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن بعض الأشخاص داخل النادى ماطلوا فى إتمام التعاقد مع هدرسفيلد، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "بدأت فى الأهلى وسافرت إنجلترا، كنت أحلم بالاختراف وتحقق ذلك عبر الأهلى، انتقلت لهدرسفيلد ومنعتنى الإصابة من المشاركة وخرجت من حسابات المدرب، وكنت أتمنى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا، لذلك قررت البحث عن ناد آخر فى أوروبا للمشاركة".

واستكمل: "بعد خسارة الأهلى من الترجى فى نهائى أفريقيا كنت بنهار، حزنت جداً وكلمت حسام غالى وقولت له مش قادر أنا عايز أرجع، وأصريت على العودة للأهلى للمساعدة فى حصد الألقاب من جديد".

وعلق رمضان صبحى على خسارة فريقه للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية، وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شئ عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه".

وأضاف: "البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جداً، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبون كانوا رجالا وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة".