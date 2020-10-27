شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق السامبا.. موسيمانى يظهر فى الأهلى بقميص البرازيل "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من عشاق المدرسة البرازيلية فى كرة القدم، حيث استفاد كثيرًا من تلك المدرسة من خلال عمله عدة سنوات مع المدرب البرازيلى الشهير كارلوس ألبيرتو بيريرا، حيث تولى الأخير منصب المدير الفنى لمنتحب جنوب أفريقيا وعمل موسيمانى مُساعداً له، الأمر الذى جعل مدرب الأهلى يكتسب ويستلهم التجربة البرازيلية الشهيرة فى الكرة ويقوم بتنفيذها وتطبيقها بعد ذلك فى تجربته الشهيرة والطويلة مع فريق ماميلودى صن داونز الذى تولّى تدريبه من 2012 حتى 2020.

وظهر موسيمانى بقميص البرازيل داخل جدران النادى الأهلى، وقام عمرو محب مترجم موسيمانى، بنشر صورتهم فى ملعب التتش، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، معلقًا عليها: "موسيمانى البرازيلى".

وسيطرت الفرحة على لاعبى النادى الأهلى خلال المران المسائى الذى أقيم مساء الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة الأخيرة من الدورى العام، والذى توج به الأهلى قبل 7 جولات من نهايته، وذلك بعدما تأهل الفريق الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5/1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

واستعرض أليو ديانج لاعب وسط الأهلى مهاراته بالوقوف على الكرة على هامش المران، وتبادل اللاعبون الابتسامات ووصلات الهزار كما استعرض وليد سليمان مهارته بالتنطقيق بالكرة برأسه فيما ظهر أجاي حزينًا كما يبدو في معظم الأوقات وكأنه يرفع شعار "كله رايح".

فى سياق متصل، أدى الدولى التونسي علي معلول، لاعب الأهلي جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه مساء الإثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين، عقب مباراة الوداد المغربي، واشتمل مران الفريق على جانب بدني خفيف، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف ملعب التتش، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، وشارك في المران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا. وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين 5-1، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.