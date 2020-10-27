شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية: مش خايف على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه خاض المراحل الأخيرة من بطولة الدورى خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن فريقه لعب مباراة متواضعة أمام الزمالك، خاصة أنه كان لديه الكثير من مشاكل قبل اللقاء، الذى خسره بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى، وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأضاف ريكاردو، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الثلاثاء: "اللعّيبة حاولت تعمل أقصى حاجة عندها"، مشددًا أن الزمالك سيطر فى الشوط الثانى سيطرة كاملة، وأكمل: "الزمالك حاليا فى مستوى عالى جدًا، ده أقصى مجهود عندنا فى الفترة الحالية"، وأردف ريكاردو: "عمرى ما كنت خايف على نادى الإسماعيلى لأنه اسم كبير، والموسم القادم هنلعب على البطولة".

وأتم: "حاليا بتحضر للموسم الجديد، من بكرة عندنا شغل كتير وهنبدأ نتكلم مع اللاعيبة فى الخطة بتاعتنا وفى مجموعة من اللاعيبة هتشتغل معانا فى الموسم الجديد، عندنا ماتش مهم فى البطولة العربية، وتسعى لتقديم مستوى أفضل فى البطولة العربية"، واختتم تصريحاته قائلاً: "غدا سنحضر المراكز اللى هنكون محتاجنها وهنحدد أسماء الراحلين".

وحصد فريق الزمالك بشكل رسمى بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز، وتشهد النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا تواجد الأهلى فى دور النهائى حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى حيث تغلب الزمالك فى لقاء الذهاب بالمغرب، بنتيجة 1 / 0، وسيلتقى الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربى فى استاد القاهرة الدولى، فى دور الإياب بنصف النهائى من أجل حسم الطرف الثانى للنهائى الذى سيواجه الأهلى، يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا إن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.