شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: أكيد هرجع الأهلى تانى.. وعمرى ما فكرت فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، أنه لم يفكر أبداً فى اللعب لنادى الزمالك، مشيرا أنه ابن الأهلى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: الزمالك أرسل عرض لهدرسفيلد ولكن لم يتواصل معى، ولم أفكر فى الانتقال للزمالك مع احترامى لجماهيره، الانتقال لبيراميدز ليس أزمة والأهلى نفسه تعامل مع بيراميدز وقام بشراء قفشة فى بداية الموسم لا أعلم لماذا أصبح أزمة الآن.

أضاف: لا أفكر فى اللعب للزمالك ولو سأل شيكابالا عن الأمر باللعب للأهلى سيكون نفس الرد، أنا من أبناء النادى الأهلى وخيره عليا، ولم أفكر فى اللعب الزمالك.

واصل: أكيد ممكن أرجع الأهلى مرة أخرى، وأريد أن أوضح للجماهير أنا لم أكن على قوة الأهلى وقت الرحيل ولكن كنت تبع هدرسفيلد، وبيراميدز أنهى الصفقة فى 48 ساعة الأهلى ماطل فى الأمر.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الأولى، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى، وهو ما يجعل اللاعب بعيداً عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.