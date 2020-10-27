شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسماعيلى: قدمنا موسم كارثى ولجنة من أبناء النادى لضم صفقات للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن النادي يعمل حاليا على تشكيل فريق جديد قادر على استعادة هيبة الفريق مرة أخري ، مشيراً إلى أن الدراويش قدم موسم كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكن لجنة التعاقدات منعقدة حاليا وسيكون هناك صفقات تليق بالفعل باسم النادي ، وقال علاء وحيد في تصريحاته تليفزيونية،:"أندية الشركات رفعت أسعار اللاعبين للغاية لذلك النادي الإسماعيلي من الصعب أن يُجاري تلك الأسعار لذلك السياسة بالنسبة لنا دعم الفريق بصفقات يحتاجها بالفعل "، وأضاف:"لدينا محترفين أوائل في منتخباتهم ورئيس النادي لا يتدخل في فريق الكرة بل يتم تنفيذ ما يقوله المدير الفني من خلال التقارير التي يتم استلامها منه سواء المدير الفني الحالي أو المدربين السابقين".

واضاف المتحدث الرسمي للاسماعيلي :"شكلنا لجنة متخصصة من أبناء النادي وسيكون من ضمنهم خالد القماش، ومحمد محسن أبو جريشة، وأبو طالب العيسوى، وأحمد العجوز، وتلك اللجنة سوف تُناقش التعاقدات، لاختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم .

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس ، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا أن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.