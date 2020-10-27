شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: كنت حاسس إن فيه ناس مش عايزانى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، إن الأهلي دفع جيدا فى أول 6 شهور خلال استعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم أن أداءه لم يكن الأفضل، وتابع: كنت أعطى كل ما لدى فى المباريات، وبعد انتهاء الإعارة كانت لدى الرغبة فى البقاء فى مصر من أجل المشاركة مع المنتخب الأوليمبى، ووصلى إحساس غير مباشر إن بعض الأشخاص داخل النادى لا يرغبون فى تواجدى مثل أول مرة".

واستكمل صبحى: "فى النهاية استمريت تلك السنة ولعبت مع المنتخب الأوليمبى وبعد ذلك اتصبت وجاء توقف كورونا وجلست مع محمود الخطيب، وقلت له إننى أتمنى العودة إلى أوروبا، فترة كورونا امتدت لأشهر طويلة، وإعارتى كانت ستنتهى فى 30 يونيو، وما فهمته أن إعارتى ستنتهى وفقاً للفيفا إلا بموافقة الأهلى وهيدرسفيلد، ولكن النادى رفض لأنه كان يتبقى فى عقدى موسم واحد معهم وبعد ذلك يحق لى الرحيل مجاناً".

وأضاف رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: داخل الأهلى لو عايزين يخلصوا صفقة بيخلصوا، تحدثت مع نادر شوقى وكيلى فقال لى أنه ليس لدى عروض فاستغربت جداً وكانت علامة استفهام كبيرة.

وواصل: "بعدها دخلنا على الدورى.. الجماهير بدأت تغضب لعدم تواجدى، بسبب تعطيل الإعارة، بعدها التقيت بنادر شوقى فى الساحل الشمالى وتحدثت مع أمير توفيق أبلغنى أن النادى أنهى كل الاتفاقات وشعرت أن مستقبلى يتحدد فى 24 ساعة وكنت أشعر أن هناك شئ خاطئ".

أضاف رمضان صبحى: "قلت لأمير انتظر حتى أراجع العروض وتحدثت مع على صقر وطلبت منه البحث عن عروض للاحتراف، وفتحت خط مع أمير لإبلاغه بكل جديد، واختتم: "وجدت أن النادى يصدر للإعلام بأن الاتفاق تم مع النادى معى وشعرت أن هذا ورقة ضغط من النادى بعد تصدير هذا الكلام للجماهير، فجأة وجدت أن كل كلامى مع أمير يصل إلى كابتن شوبير، سألت الخطيب وأمير توفيق إزاي الكلام ده بيطلع قالوا مانعرفش".

وكشف رمضان كواليس رحيله عن الأهلى خلال الفترة الماضية، قائلاً إن بعض الأشخاص داخل النادى ماطلوا فى إتمام التعاقد مع هدرسفيلد وقال: "بدأت فى الأهلى وسافرت إنجلترا، كنت أحلم بالاختراف وتحقق ذلك عبر الأهلى، انتقلت لهدرسفيلد ومنعتنى الإصابة من المشاركة وخرجت من حسابات المدرب، وكنت أتمنى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا، لذلك قررت البحث عن نادى أخر فى أوروبا للمشاركة".

واستكمل: "بعد خسارة الأهلى من الترجى فى نهائى أفريقيا كنت بنهار، حزنت جداً وكلمت حسام غالى وقولت له مش قادر أنا عايز أرجع، وأصريت على العودة للأهلى للمساعدة فى حصد الألقاب من جديد".

وعلق رمضان صبحى على خسارة فريقه للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية، وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شئ عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه".

أضاف: "البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جداً، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبون كانوا رجال وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة".