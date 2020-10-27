شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: عمرو الجناينى وعدنا قبل استئناف النشاط بإلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق السعيد رئيس نادي الترسانة، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وعد الأندية قبل استئناف مباريات القسم الثاني بإلغاء الهبوط هذا الموسم، مضيفاً أن الجنايني اجتمع معنا قبل استئناف النشاط ووعدنا بالفعل بإلغاء الهبوط، وقال طارق السعيد في تصريحات تليفزيونية:"نعد جماهير الشواكيش باستغلال قرار إلغاء الهبوط وتحسين الأوضاع حتى يعود الترسانة إلى سابق عهده الفترة المقبلة".

جاء قرار اتحاد الكرة اليوم بإلغاء الهبوط رسميًا في دورى القسم الثاني والثالث والرابع، ليمنح قبلة الحياة لعدد من الفرق التي تمتلك تاريخًا عريقًا في كرة القدم وشعبية جماهيرية، كانت قد تأكد هبوطها رسميًا إلى لقسم الثالث، وفي مقدمتهم الأولمبي والحمام والترسانة والزرقا.

وأسفرت مباريات القسم الثاني للموسم الحالي عن هبوط كل من: سوهاج، الإعلاميين، الفيوم، ديروط وطهطا عن المجموعة الأولي والنجوم، الزرقا، الترسانة، كوكاكولا والمريخ، عن المجموعة الثانية، وبيلا، الحمام، الأولمبي، بلدية المحلة ومالية كفر الزيات عن المجموعة الثالثة.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في مختلف درجات الدورى عدا الدورى الممتاز، كما تم اصدار شكل الموسم الجديد في كل الدرجات والذي جاء كالتالى :

أولاً: القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من (16) فريقا بإجمالي 48 فريق (الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانياً: القسم الثالث

يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً: تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .