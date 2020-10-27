شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: لاعبو بيراميدز كانوا رجالا وعلينا التعلم من درس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، على خسارة فريقه للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية، وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شىء عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه".

وأضاف: "البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جداً، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبين كانو رجال وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة".

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الأولى، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى، وهو ما يجعل اللاعب بعيداً عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.