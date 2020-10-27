شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: شريف إكرامى اتظلم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق وشقيق زوجته، ليس له أى دخل فى مسألة رحيله عن الأهلى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: قصة شريف إكرامى أكثر أمر ضايقنى فى الموضوع، لأنه شال شيلة مش شيلته بسببى، واتظلم رغم أنه لم يكن له علاقة بالموضوع، والمسئولين داخل الأهلى يعلمون ذلك، الأمر تطور بعد تغريداته على تويتر.

أضاف: شريف لم يرحل بسببى من الأهلى ولكنه اتخذ القرار من شهر فبراير، وخرج بشكل كبير من النادى، ولكن بعض الأشخاص داخل النادى استكثروا عليه خروجه بهذا الشكل، هناك البعض من المجلس وبعض الأشخاص الأخرين.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الأولى، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى، وهو ما يجعل اللاعب بعيداً عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.