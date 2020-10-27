شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: الرجاء المغربى "معندوش كورونا" ويتدرب من نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح رضا عبد العال، المدير الفنى السابق لنادى طنطا، النار على فريق الرجاء المغربى، بعد تأجيل مباراة القلعة البيضاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "الرجاء ليس لديه أى إصابات كورونا وكانوا يرغبون فى تأجيل المباراة من أجل تجهيزهم بشكل جيد، والفريق تدرب خلال الأيام الماضية من نار".

وأضاف عبد العال: "جماهير المغرب هاجمتنى على مدار الفترة الماضية، وأؤكد أن فريق الرجاء خدع الجميع وليس لديه أى مشاكل أو إصابات كورونا"، وأكد رضا عبد العال أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأبيض، ظهر بمستوى مميز للغاية وكان سببًا فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف لهدف مساء الإثنين فى ختام بطولة الدوري.

وقال عبد العال: "أتمنى مشاركة شيكابالا أساسيًا أمام الرجاء المغربى على حساب أوباما، وذلك بعد الظهور بهذا المستوى أمام الإسماعيلى ويملك خبرة كبيرة وسيمنح القلعة البيضاء الأفضلية فى هذه المباراة"، وأضاف: "شيكابالا يستطيع إنهاء مباراة الرجاء مبكرًا من خلال الكرات البينية التى يلعبها بمهاراته، ويجب على باتشيكو أن ينظر إلى موسيمانى وكيفية إدارته المباراة أمام الوداد".