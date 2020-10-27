شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبدربه: الزمالك كسب بأقل مجهود وإبراهيم عثمان كان لازم يستقيل فى نص الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلى الأسبق، خسارة فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بالقاسية والصعبة على جمهور الدراوش، وأضاف عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلى ليس به تنظيم والهجمات كانت عشوائية، وخبرات لاعبى الزمالك حسمت الفوز، والزمالك فاز بأقل مجهود على الإسماعيلى وهل مستوى شيلونجو يليق بمحترفى الإسماعيلى كان من الممكن الدفع بناشئ ويتم إتاحة له الفرصة".

تابع القيصر: "هناك فارق كبير بين محترفى الزمالك الأجانب وباقى الفرق، فالمحترفون فى الزمالك بالفعل تأثيرهم على أداء الفريق رائع، ومن المسئول عن تغيير المدربين باستمرار هذا الموسم، التغييرات المستمرة سبب أساسى فى ظهور الإسماعيلى بهذا الشكل الضعيف أمام الزمالك"، وتحدث حسنى عبد ربع عن طارق حامد لاعب الزمالك قائلا: "طارق حامد لاعب رائع وكبير وجميع اللاعبين يعتمدون عليه فى الملعب بشكل كبير وهو اللاعب الوحيد الذى لا غنى عنه فى الزمالك فى الجيل الحالي".

وتطرق للحديث عن مواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قائلا: "حذارى أن يعتمد الزمالك على نتيجة لقاء الذهاب فالفريق لم يتأهل بعد للنهائى ويجب أن يلعب بنفس التركيز فى لقاء الإياب حتى يصعد".

واختتم حسنى عبد ربه: "كان يجب على إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى تقديم استقالته من نصف الموسم الجارى حفاظا على مكانة النادى، والإسماعيلى بيدمر ويحتاج إلى تغيير جذرى".